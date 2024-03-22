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Haberler Muğla Evde paketleme işiyle dolandırdılar: 7 ilde eş zamanlı operasyon

Evde paketleme işiyle dolandırdılar: 7 ilde eş zamanlı operasyon

Muğla dahil 7 ilde sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evde paketleme işiyle para kazanma vaadiyle kaparo ve güvence bedeli adı altında para toplayan 19 şüphelinin 15'i yakalandı

İHA
Evde paketleme işiyle dolandırdılar: 7 ilde eş zamanlı operasyon

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sosyal medya platformu üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasında evde paketleme işi yaptırarak para kazanma vaadiyle kaparo ve güvence bedeli adı altında para toplayan şüpheliler tespit edildi.

Tespit edilen 19 şüphelinin yakalanması için Mersin merkezli Adana, Antalya, Kahramanmaraş, Muğla, Van ve Mardin'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda şüphelilerin 15'i yakalandı. Adreslerde yapılan aramada ise çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüpheli ifadeleri alınması için emniyete götürüldü.

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