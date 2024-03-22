Muğla’da kestiği 30 zeytin ağacı için 30 bin lira ceza yedi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Gölköy Mahallesi'nde tarlasındaki 500 ila 1000 yıllık olduğu değerlendirilen zeytin ağaçları, mülk sahipleri tarafından kesildi. Durumu öğrenen Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Ekipler, bölgede 34 zeytin ağacından 30'unun kesildiğini tespit etti. Ağaçları kesen tarla sahibine ağaç başı 1005 lira olmak üzere toplam 30 bin 150 lira idari para ceza kesildi. Ekipler, ayrıca Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.