Sakıcı ailesinden Ayaydın’a tam destek

Muğlalıların Latif Ağa'sı olarak bilinen Latif Sakıcı'nın oğlu Ahmet Sakıcı, AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ın yanında aktif siyasete geri döndü.

DESTEK BÜYÜYOR

Muğla'yı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 18 ve 19. Dönem Muğla Milletvekili olarak temsil eden, partisinin Muğla İl Başkanlığı görevlerinde bulunan, Muğlalıların namı diğer "Latif Ağa"sı diye hala hizmetleriyle anılan Latif Sakıcı'nın, çalışkanlığı ve başarılarıyla çalışma yaşamına kazandırdığı oğlu Ahmet Sakıcı, AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ın yanında aktif siyasete başladı. Ahmet Sakıcı'nın parti rozetini düzenlenen törenle Ayaydın takarken, DEVA Partisi yöneticilerinden ve ilçe teşkilatlarından da yeni katılımlar gerçekleşti. DEVA Partisi İl Başkanı Emrah Çay'ın ardından, DEVA Partisi Marmaris İlçe Başkanı Abdülkerim Basut ve 60 kişilik ekibi, Milas İlçe Başkanı İlyas Kaya ve 55 kişilik ekibi, Datça İlçe Başkanı Hayati Çiftçi ve 35 kişilik ekibi AK Parti saflarına katıldı. İyi Parti eski İl Başkan Yardımcısı işadamı Orhan Merpez de AK Parti'ye katıldı. Rozet takma töreninde konuşan Ayaydın, siyaset değil hizmet amacıyla yola çıktıklarını ifade etti