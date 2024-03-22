“Turizm cenneti Bodrum’a yakışmıyor”

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum'daki Balıkçı Barınakları ve Günübirlik Gezi Tekneleri Kooperatiflerinin temsilcileri ile bir araya geldi. AK Parti Muğla eski Milletvekili Yelda Erol Gökcan ve İMEAK DTO Başkanı Orhan Dinç'in de katıldığı toplantıda, tekne sahiplerinin sorunlarını ve belediyeden beklentilerini dinleyen Mehmet Tosun, "Bodrum'da kanalizasyonlar derelerden gözbebeğimiz denizlere akıyor, tekne işletmecilerimiz liman bağlama ücretlerinin altında eziliyor, yaz sezonunda yanaşacak yer bulamadığı için saatlerce alargada bekliyor, atık su bırakacak nokta bulamıyor, barınaklar, limanlar bakımsızlıktan harabeye dönmüş durumda, yol yok, su yok. Bodrum gibi bir turizm cennetine yakışmayan manzaralarla iç içe yaşıyoruz" diye konuştu. Mehmet Tosun seçildiği takdirde, Bodrum'un tüm limanlarda dip temizliği başlatacaklarını, liman ve barınakların yol, su ve atık arıtma ihtiyacını acil olarak karşılayacaklarını söyledi.