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Haberler Muğla Denizanalarının zehri kanser hastalığı için umut oldu

Denizanalarının zehri kanser hastalığı için umut oldu

Son yıllarda Akdeniz ve Ege denizi kıyılarında sayısı oldukça artan denizanalarının zehri kanser hastalarına umut oldu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurçin Killi, denizanalarının zehrini laboratuvar ortamında izole ederek kanser hücrelerinde denediklerini ve olumlu sonuçlar aldıklarını açıkladı.

İHA
Denizanalarının zehri kanser hastalığı için umut oldu

Deniz suyu sıcaklıklarının yüksek seyretmesi, kirlilik, gemi trafiği nedeniyle yabancı türlerin gelişi ve kıyı yapılarının artışı nedenleriyle artan denizanalarının alternatif kullanım alanı olarak zehirlerinin kanser hücrelerini öldürücü özelliği olduğunu belirten Doç. Dr. Killi, "Denizanası zehrinin kanser hücrelerinde etkili olduğunu bulduk" dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sahile vuran Rhopilema nomadica göçmen denizanası türü üzerine bilimsel araştırma yapan Killi, "Denizanası örneklerini araziden topluyoruz. Buradan laboratuvarımıza getiriyoruz. Belli aşamalardan geçirerek içerisindeki zehri izole ediyoruz. Elimdeki Rhopilema nomadica dediğimiz göçmen denizanası. Şu anda Marmaris Körfezi'nde, Datça'da, Antalya, İskenderun ve Mersin Körfezi'nde yoğun olarak gözlenen bir tür. Bu tür kuvvetli yakıcı özelliğe sahip bir tür. Biz burada denizanasının nematosist dediğimiz yakıcı hücreleri izole etmeye çalışıyoruz. Denizanasının zehirlerini izole ederek bir TÜBİTAK projesi çerçevesinde kanser hücrelerinde deniyoruz. Yani denizanası venomunun kanser hücrelerindeki sitotoksik etkisini araştırıyoruz. İlk aldığımız sonuçlar gayet güzel sonuçlardı. Aslında kanser hücrelerinde etkili olduğunu bulduk. Aynı zamanda sağlıklı hücrelerde de denedik. Sağlıklı hücrelerde kanser hücrelerine göre daha az öldürücü olduğunu tespit ettik. Bu bizim istediğimiz bir şeydi" dedi.

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