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Haberler Muğla Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 07.56'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

AA
Muğla’da 4.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD, Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde saat 07.56'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmaris ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntının 15,92 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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