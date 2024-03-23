Muğla’daki kazada bir kişi yaşamını yitirdi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Seydikemer'in Uğurlu Mahallesi, Çevre Yolunda meydana gelen trafik kazasında Ali Tosun idaresindeki araç yol ortasında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Araç şoförü Ali Tosun (55) ve eşi ağır yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Tosun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, eşinin durumunun da kritik olduğu öğrenildi.