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Haberler Muğla Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Fethiye’ye modern bir stat yapacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Fethiye’ye modern bir stat yapacağız

ERDOĞAN CANKUŞ
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Fethiye’ye modern bir stat yapacağız
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde gençlerle bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fethiye'ye yapılacak spor yatırımları ile ilgili bilgiler aktararak, 10 bin kişilik modern bir stadyum yapılacağını ifade etti. Yoğun katılımın olduğu toplantında Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan ilçeye yeni bir stadyum ve 10 adet halı saha yapılmasını istedi. Bakan Bak, bu yatırımların en kısa zamanda Fethiye'ye kazandırılacağının sözünü verdi. Gençlerin tüm isteklerini yerine getirmeye hazır olduklarının altını çizen Bak, gençlere spor ve öğrenim hayatlarında başarılar diledi.
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