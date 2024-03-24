Mehmet Tosun: Kumköy’e cemevi sözü veriyorum

AK Parti'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum'un tarım ve hayvancılık üretimine destek olmak amacıyla geliştirdikleri projelerini Karaova'nın mahallelerinde anlattı. Tosun, "Mumcular Kumköy'üne cemevi sözü veriyorum. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

AYRIM YAPILMAYACAK

TOSUN, Gökpınar, Akdam, Sazköy, Kurudere, Kumköy, Pınarlıbelen, Tepecik ve Çamlık'ta halk buluşması gerçekleştirerek vatandaşların sorunlarını, taleplerini dinledi. Mehmet Tosun'a Karaova ziyaretlerinde AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Hacı Dalda ile Cumhur İttifakı'nın Bodrum Belediye meclis üyesi adayları eşlik etti. Tosun, Kumköy'deki ziyaretinde vatandaşların cemevi konusundaki taleplerini dinleyerek, "2012 yılında, Bodrum'un ve hatta Muğla'nın ilk cemevi projesini biz başlatmıştık. Kumköy'e de cemevi sözünü veriyorum. Şimdiden hayırlı olsun" dedi. Tosun, "Kumköy'e cemevi yaparken, Doğu ve Güneydoğu'dan Bodrum'a gelip yerleşen vatandaşlarımıza da taziye evi yapacağız. Bodrum'da yaşayan vatandaşlarımız; ırk, din, dil, cinsiyet, etnik köken, farklı siyasi düşünce ve kanaatlerinden dolayı herhangi bir ayrıma tabii tutulmadan tüm belediye hizmetlerinden eşit ve adil bir şekilde yararlanacak. Belediyecilik anlayışımız budur. Bodrum'un hoşgörü ve güzel iklimine de bu yakışır" dedi.