Muğla’daki kazada 1’i ağır 4 yaralı

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, Fethiye ilçesi Karaculha Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. M.S.B. idaresindeki 31 R 0500 plakalı otomobil, R.K. yönetimindeki 48 HU 970 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

ÇARPIŞMANIN etkisiyle iki otomobilde yol kenarına savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 1'i ağır 4 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.