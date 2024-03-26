Anjiyo merkezi hizmete başladı

CUMHUR İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten beraberinde ekibi ile birlikte Fethiye Devlet Hastanesi anjiyo ünitesinde tedavi olan hastaları ziyaret etti. Kökten, tedavi gören hastalara çiçek takdim edilip, geçmiş olsun temennisinde bulunuldu. Kökten, "Fethiye Devlet Hastanesi anjiyo ünitesinde tedavi olan 3 hastamızı ziyaret ettim. Böyle önemli bir tedavinin hastanemizde yapılıyor olması bizleri mutlu etti. Geçtiğimiz süreçte hastalarımız bu tedavi için şehir dışına gitmek zorunda kalıyordu. Artık bu hizmet ilçemizde veriliyor. Tüm hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.