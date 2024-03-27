Alışveriş merkezinde beyzbol sopalı dehşet

Muğla'nın Milas ilçesinde alışveriş merkezinde yaşanan kavgada beyzbol sopasıyla dövülen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dehşet verici olay, bir alışveriş merkezinde onlarca kişinin gözleri önünde yaşandı. Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Mehmet Korkmaz (22) ve Ümit Özlü (49) arasında sözlü tartışmanın ardından kavga çıktı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Mehmet Korkmaz iş yerinden aldığı beyzbol sopasıyla Ümit Özlü'ye defalarca vurdu. 49 yaşındaki Ümit Özlü aldığı darbeler sonucu kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada ağır yaralanan Özlü ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Ümit Özlü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Korkmaz polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Katil zanlısının emniyetteki işlemleri sürüyor