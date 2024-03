Gamze Sakallıoğlu cinayetinde yeni gelişme

Bodrum'da, Gamze Sakallıoğlu'nun (17) yatağında ölü bulunmasıyla ilgili gizli tanığın itirafıyla gözaltına alınıp tutuklanan annesi Turcen (53) ile babası Mehmet Halil Sakallıoğlu'nun (54) yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti Turcen Sakallıoğlu'nu 'üst soyu nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, Mehmet Halil Sakallıoğlu'nun ise beraatine karar verdi.

Mazı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Gamze Sakallıoğlu, 24 Ocak 2022'de saat 07.30 sıralarında, iddiaya göre kendisini uyandırmak için odaya giren annesi Turcen Sakallıoğlu tarafından yatağında hareketsiz bulundu. İhbarla eve gelen sağlık ekibi, Gamze'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık sorunu bulunmadığı belirtilen Gamze'nin boynunda izler olduğu tespit edildi. Muğla Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Gamze'nin cenazesi, 2 gün sonra Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından evde yapılan incelemede sonucunda Gamze'nin yaşamını yitirmesi, kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçti.

Turcen Sakallıoğlu

Gamze Sakallıoğlu'nun otopsi raporunda boyun kemiğinin kırık olduğu tespit edildi. Bunun üzerine anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sakallıoğlu çifti, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Çift, 4 ay tutuklu kalıp, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

GİZLİ TANIK İTİRAFI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, sonradan adının Lale C. olduğu belirtilen gizli tanığın itirafı üzerine olayla ilgili yeniden çalışma başlattı. Yeni elde edilen deliller sonucu Turcen ve Mehmet Halil Sakallıoğlu çifti hakkında bir kez daha gözaltı kararı çıkarıldı. 26 Ekim 2022'de Sakallıoğlu çifti, İstanbul'da katıldıkları televizyon programının ardından gözaltına alındı. Çift, işlemlerinin ardından Bodrum'a getirildi. Jandarma ekipleri, yeni deliller ışığında, aynı gün Gamze Sakallıoğlu'nun amcası E.S. (55), kuzeni G.S. (32), ağabeyi Mefar Sakallıoğlu (37), yengesi Nazlı Sakallıoğlu ve hakkında yakalama kararı bulunan erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen R.K.'yı Bodrum'da, ablası Fatma Köse ile eniştesi D.K.'yı (30) ise Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Turcen- Mehmet Halil Sakallıoğlu çifti, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mehmet Halil Sakallıoğlu

İDDİANAME HAZIRLANDI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede, Turcen- Mehmet Halil Sakallıoğlu çifti için 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Diğer tutuksuz sanıklar için ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. İddianamede yer verilen Adli Tıp Kurumu raporuna göre Gamze'nin boyun kemiğinin kırılmasına bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi.

'İZLEDİĞİ POLİSİYE FİLMDE CİNAYETİN DELİLLERİNİ YOK ETMEYE ÇALIŞMIŞ'

Dosya kapsamında şüpheli Turcen Sakallıoğlu'nun tutuklu kaldığı süre boyunca aynı koğuşta güven duyduğu kişilerin tanık olarak ifadelerine başvuruldu. Tanık Lale C., "Turcen Sakallıoğlu'nun koğuşta dışlandığını ve yalnız kaldığını gördüm. Ben de genelde yalnız olduğum için tanıştık. Sohbetimiz ilerledi. Gamze'nin ölümünden yaklaşık 20 gün sonra koğuştaki eğlencede Turcen'in oynayarak eğlendiğini gördüm. Bu hareketi dikkatimi çekti. Güven duydukça bazı konuları anlatmaya başladı. Birden çok kişiyle para karşılığı ilişkiye girdiğini, Gamze'nin de gördükleri nedeniyle kendisini tehdit ettiğini söyledi. Bunu söylediğinde Gamze'yi öldürmeyi düşündüğünü anladım. Hatta 'Gamze görmeseydi, duymasaydı, beni de yakmazdı' dedi. Gamze'nin de para karşılığı ilişkiye girdiğini, daha önce kürtaj olduğundan bahsetti. 'Delil bırakmadıysan bir daha da bir şey çıkmaz' dedim. Polisiye bir dizi izlediğini, olayın üzerini nasıl örtmesi gerektiği konusunda yeterince bilgi edindiğini söyledi" şeklindeki ifadeleri de iddianamede yer buldu.

'BENİM NE YAPACAĞIM BELLİ OLMAZ, SEN BANA MUKAYYET OL'

Tanık Lale C., ifadesinin devamında, "Olayı öğrenebilmek için, olaydan sonra kendisini kurtarıp, kurtaramadığını ve her yeri temizleyip temizlemediğini sordum. Bunun üzerine o gece boyunca uyumadan her yeri temizleyip, kendisine dair hiçbir iz bırakmadığını söyledi. Bir anlık boğuşma sonucu Gamze'nin gece saat 01.00 civarında can verdiğini, yatağa taşıdıktan sonra sabah cesedini yatakta bulmuş gibi yaptığını söyledi. Hatta 'Keşke cesedi götürüp, ormana atsaydık' dedi. Olay sonrası Gamze'nin boyun ve göğüs kısmında gördüğü morlukları anlattı. Neden morardığını sorunca boğuşma sırasında dizleri üzerine çöktüğünü söyledi. Koğuşta çıkan bir kavgada başka bir kadını dizleri üzerine çöküp, boğazladığını gördüm. Daha sonra ona, kavgada, Gamze'ye yaptığı şeyin aynısını kavga ettiği kadına da yaptığını söyledim. Koğuşta kendisini sinirlendiren kişilere karşı beni uyarıp, 'Lütfen beni tut, benim ne yapacağım belli olmaz, her şeyi yapabilirim. Sen bana mukayyet ol' diyordu. Anladığım kadarıyla aile içinde çarpık ilişkileri var. Her şeyden çok paraya önem veriyor. Kendisi ceza yese bile kocasının dışarıda olması halinde mal varlığı ile kendisini rahat ettireceğini düşünüyor. Bu nedenle kocasının bu olayda bilgisi varsa dahi ceza almasını istemediğini düşünüyorum" dedi.

İddianamede gizli tanığın, olayı anne Turcen Sakallıoğlu'nun anlattığı kadarıyla öğrendiği, dolayısıyla Mehmet Halil Sakallıoğlu ile ilgili ayrıntı vermemiş olabileceği de vurgulandı. Hayatın olağan akışı çerçevesinde kendisinden daha genç ve dinamik olan birinin öldürülmeye çalışılması durumunda karşılık vermesi üzerine yaşanacak arbedede sanık Turcen Sakallıoğlu'nun kızı Gamze'yi tek başına herhangi bir yara almadan boğarak öldüremeyeceği, dolayısıyla Mehmet Halil Sakallıoğlu'ndan yardım aldığı ifade edildi.

GAMZE'NİN TELEFONUNDAN, ÖLMEDEN 5 DAKİKA ÖNCE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAF ÇIKTI

İddianamede, Gamze'nin ölümünden 5 dakika önce 00.55'te cep telefonunun ön kamerasıyla çekilmiş fotoğraf tespit edildiğine de yer verildi. Siyah görüntü olan fotoğrafın kavga sırasında ya da telefonu almaya çalışırken yanlışlıkla çekildiğinin anlaşıldığı ve şüpheli Turcen Sakallıoğlu'nun olayı kendisine anlattığını beyan eden gizli tanığın, bir anlık boğuşma gerçekleştiği ve Gamze'nin saat 01.00 civarında can verdiğini söylediği ifadesindeki beyanlarıyla örtüştüğü iddianamede belirtildi.

Öte yandan, Gamze'nin ölü olarak bulunduğu odayı normalde kullanmadığı ve o odada hiç uyumadığının tespit edildiğine de yer verildi. İddianamede, anne Turcen ve ona yardım ettiği iddia edilen baba Mehmet Halil Sakallıoğlu hakkında 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

ANNEYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS, BABAYA BERAAT

Turcen ve Mehmet Halil Sakallıoğlu çiftinin Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bugün görülen beşinci duruşmayla yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya tutuklu Sakallıoğlu çiftinin yanı sıra kızları Fatma Köse, oğulları Mefar Sakallıoğlu ve avukatları da katıldı. Mahkeme heyeti duruşmada Fatma Köse, Mefar Sakallıoğlu ile avukatları ile son savunmaları için sanıkları dinledi. Sanık Turcen Sakallıoğlu ve baba Mehmet Halil Sakallığlu mahkeme heyetinden beraatlerini isterken suçsuz olduklarını söyledi. Sanıkların çocukları da anne ve babalarının suçsuz olduğunu belirterek tahliyelerini istedi. Savcılık mütaalasını açıklayıp, her iki sanık için de nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mahkeme başkanı, verilen 10 dakikalık aranın ardından kararını açıklayıp, sanık Turcen Sakallıoğlu'nu 'üst soyu nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, baba Mehmet Halil Sakallıoğlu'nun ise beraatine karar verdi. Kararın ardından sanık Turcen Sakallıoğlu'nun avukatları istinafa başvuracaklarını ve karara itiraz edeceklerini söyledi.