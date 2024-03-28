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Haberler Muğla Milas’ta genç sürücünün çarptığı adam öldü

Milas’ta genç sürücünün çarptığı adam öldü

Son dakika... Milas’ta 16 yaşındaki M.A.’nın motosikletle çarptığı Mehmet Timur hayatını kaybetti. Timur ağur yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İHA
Milas’ta genç sürücünün çarptığı adam öldü

Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki motosiklet yayaya çarptı. Feci kazada yaya olay yerinde hayatını kaybederken hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün ağır yaralı olduğu bildirildi

Kaza Bodrum-Milas karayolu üzerinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bodrum istikametinden Milas istikametine seyir halinde oan 16 yaşındaki M.A. idaresindeki motosiklet, yolun kenarında yürümekte olan 37 yaşındaki Mehmet Timur'a çarptı. Kazada motosikletin çarptığı yaya Mehmet Timur olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, kaza sonrası direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletten fıralayan 16 yaşındaki sürücü M.A. da ağır yaralandı. M.A. olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, Mehmet Timur'un cesedi de olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a gönderildi.

Güvenlik güçleri tarafından el konulan kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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