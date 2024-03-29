Tosun: Bodrum sanatın merkezi haline gelecek

CUMHUR İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde MSKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları öğrencilerinin sahnelediği "Bernarda Alba'nın Evi" oyununu izledi. Yoğun seçim çalışmalarına kısa bir sanat molası vermekten mutluluk duyduğunu söyleyen Tosun, "Bodrum'un kültür ve sanat dünyasını zenginleştirecek projelerimize büyük önem veriyoruz" dedi.

1500 KİŞİLİK MERKEZ

TOSUN, "Hayatın her alanında olduğu gibi, kültür ve sanata dair hizmetlerimizde de insanı temel alan bir anlayışla çalışacağız. Bodrum'da yaşayan çok değerli sanatçılarımızdan yararlanacağız ve kentimizin kültür hayatını, onlarla birlikte geliştireceğiz. Bu projelerimiz arasında beni en çok heyecanlandıran, bin 500 kişilik kültür ve sanat merkezimiz. Bu merkezin içinde yeni bir tiyatro sahnesi, sergi salonları, galeriler ve atölyeler olacak. Bodrum, yaz kış festivallerle renklenen, dolup taşan bir sanat kenti olmadan, turizmi üç aydan 8 aya çıkarma hedefimize ulaşmamız mümkün değil. Biz, kentimizi sanatın ve sanatçıların buluşma noktası, merkezi yapacağız" dedi.

KUTLAMA SÖZÜ VERDİ

MEHMET Tosun, 31 Mart'ta göreve gelmesi durumunda ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasını Antik Tiyatro'da, Bodrum'un şanına yakışır şekilde kutlayacaklarını söyledi. Gittiği bazı bölgelerde vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle kısa süreli "halk buluşmaları" gerçekleştiren Tosun, Bodrum halkından 5 yıllığına yetki istiyor. Tosun, Bodrum Sanayi Sitesi esnaflarının organize ettiği kahvaltı etkinliğine de katıldı. Burada, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez ile birlikte esnafın sorunlarını ve belediyeden beklentilerini dinleyen Tosun, 31 Mart'ta göreve seçildikleri takdirde Sanayi Sitesinin çehresini değiştireceklerini söyledi.