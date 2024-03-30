Eşine 11 kurşun sıktı ölmesini bekledi

Muğla Ortanca'da Vedat Gülmüş(39), eşini sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. 6 kurşunun isabet ettiği Neşe Gülmüş (34), olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Ortaca ilçesine bağlı Terzialiler Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi Yasemin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ortaca Sanayi Sitesi'nde motor ustası olan Vedat Gülmüş, boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi Neşe Gülmüş'ün kendisini aldattığını öğrendi. Eşinin oturduğu sokağa gelen Vedat Gülmüş, daha önce de kendisini iki kez aldatan eşiyle tartışmaya başladı.

KADININ VÜCUDUNA 6 MERMİ İSABET ETTİ

Deliye dönen Vedat Gülmüş, yanında getirdiği tabancayla eşine kurşun yağdırdı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Neşe Gülmüş'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Vedat Gülmüş'ün 11 el ateş ettiği, 6 merminin Neşe Gülmüş'e isabet ettiği öğrenildi. 4 çocuk annesi kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

GÜÇLÜKLE İKNA ETTİLER

VEDAT Gülmüş, kurşun yağdırdığı eşi Neşe Gülmüş'ün başında bekledi ve kimseyi yanına yaklaştırmadı. Öldüğünden emin olunca eşinin sevgilisini arayan Vedat Gülmüş, "Neşe'yi öldürdüm, sana da yar olmadı" dedi. Ardından, cinayet aleti tabancayı başına dayayan Gülmüş, olay yerine gelen polis tarafından güçlükle ikna edilip, gözaltına alındı.