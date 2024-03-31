Ege’de oyunu kullanan sahile koştu! Plajlar doldu

Muğla'nın Fethiye, Bodrum ve Marmaris ilçesinde çok sayıda kişi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullandıktan sonra güneşli havayı fırsat bilerek sahillerde vakit geçirdi.

Havanın 26, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Fethiye'de, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu plajlarında güneşlenenler, denize girerek serinledi.

Macera tutkunları ise Babadağ'dan yamaç paraşütü uçuşu yaprak Ölüdeniz manzarasını seyretti.

Ailesiyle kumsalda güneşlenen Emre Karamanlı, oy kullandıktan sonra güzel havayı değerlendirmek için sahile geldiklerini söyledi.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine seyrettiğini ifade eden Karamanlı, "Yaklaşık 30 derece sıcaklık var. Sahil dolu. Oyunu kullananlar ve turistler burada. Hep beraber denize giriyoruz." dedi.

Bodrum ilçesinde de oy kullanma işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, sahil kenarında yoğunluğa neden oldu.

Kumbahçe ve Gümbet mahallesi başta olmak üzere yarımadanın birçok noktasında vatandaşlar güneşli havada denize girdi, sahilde güneşlendi.

Bazıları sahilde evcil hayvanlarını gezdirirken, bazıları da kafelerde oturmayı tercih etti.

Marmaris'te de oyunu kullananlar sahil kesimlerinde vakit geçirerek güzel havanın keyfini yaşadı.