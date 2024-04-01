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Fethiye’de yaşayan yabancılar oy kullandı

MURAT YALÇIN
Fethiye’de yaşayan yabancılar oy kullandı
FETHİYE'DE oy kullanma hakkı olan yerleşik yabancılar, seçim için sandık başına gitti. Silkar İlkokulu'nda eşi İbrahim Onur ile oy kullanan ve 47 yıldır Fethiyede yaşayan İrlanda uyruklu Mary Onur, "Türk vatandaşlığı aldığım için her seçimde oy kullanıyorum. Fethiye ve yöremize hizmet edecek başkanları seçmekten çok mutluyum" dedi. 10 yıldır Fethiye'de yaşayan Ukrayna uyruklu Yulia Doğan da eşi Tamer Doğan ile birlikte oy kullandı. Yulia Doğan, "Bu seçimin Türkiye demokrasisine güzel sonuçlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu
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