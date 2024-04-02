Polise sosyal medyadan meydan okudu, gözaltına alındı

Muğla Milas'ta Mart ayı içerisinde polisin 'dur' ihtarına uymayan bir motosikletli, 19 Mayıs Bulvarı'nda polisten kaçarken motosikletten düşerek kaza yaptı. Milas Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kazanın ardından yine kaçmaya çalışan kişiye müdahalede bulunarak işlem yaptı.

GÖREVLİ POLİSİN İŞİNİ YAPMASINI ENGELLEDİ

Polisten kaçan şahsın etkisiz hale getirildiği anlarda M.U. isimli bir kişi, polis memuruna mukavemette bulunarak, ittiği polisin görevini yapmasına engel olmaya çalıştı. Şahıs görevini yapan polise yalan beyanda bulunup, polisin kovaladığı motosiklete çarptığını iddia ederek polise hakaret etti.

"KAHRAMAN TÜRK POLİSİ GELSİN BENİ ALSIN"

Olayın yerel medyada haberleştirilmesinin ardından sosyal medyadaki bir haberin altına İ.D. isimli bir kişi de yorum yazdı. İ.D., sosyal medyadaki yorumunda, "Artistliği o zaman da yaptık şimdi de yapıyoruz, o delikanlı kahraman Türk polisi gelsin beni sorguya alsın" diye yazdı.

Konuyla ilgili harekete geçen Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ile Terörle Mücadele ekipleri, yazdığı yorumda emniyet teşkilatını aşağıladığı belirlenen İ.D. ve görevli polise mukavemette bulunan, aynı zamanda çeşitli suç kayıtlarının bulunduğu öğrenilen M.U.'yu gözaltına aldı. İki şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilirken, şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.