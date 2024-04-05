‘Ablam huzur içinde uyuyacak’

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 21 Ocak günü 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Süleyman Çoban, yengesi Figen Çoban'ın öldüğünü söyledi. Üzerine benzin döküp, kendini ateşe vererek hayatını kaybettiği belirtilen Figen Çoban'ın cenazesi incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş, şüpheliler Mehmet Emin Ata Çoban, Süleyman Çoban, H.Ç. ve V.S. gözaltına alınmıştı.

'EN AĞIR CEZAYI ALSINLAR'

Şüphelilerden V.S. nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakılmış, diğerleri "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı. 4 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması dün Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, Figen Çoban'nın tutuklu yargılanan eşi Mehmet Emin Ata Çoban ve kayınbiraderi Süleyman Çoban, tutuksuz yargılanan kayınvalidesi H.Ç. ile maktulün yakınları ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısının önceki mütalaasını tekrar ettiği duruşmada, maktulün kız kardeşi Filiz Karataş, hiçbir kadının öldürülemeyeceğini savunarak, "Ablam yakılarak öldürüldü. Bunu kabul edemiyorum. Sanıkların en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu. Baba Haydar, annesi Zeliha ve abisi Ferhat Karataş da sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

CANAVARCA HİSLE İŞLEDİ

Aile avukatı Kemal Ertuğrul ise savcılık mütalaasına iştirak etmediklerini, haksız tahrik sebebiyle tahrik indirimini kabul etmediklerini söyledi. Dosya kapsamına göre sanığın sürekli aşırı alkol kullanımına bağlı agresif olduğu ve eşine şiddet uyguladığının ortada olduğunu vurgulayan Ertuğrul, "Sanık, eşine çocuklarının gözü önünde şiddet uygulamış, saçından sürükleyerek, muhtemelen baygın durumda iken üzerine benzin döküp ölümüne vesile olmuştur. Bunun tahrike dayalı yapıldığı kabul edilemez. Canavarca hisle, vahşice işlenmiş bir cinayet. İşleyenin de yardım edenlerin de en ağır şekilde cezalandırılmasını ve hiçbir indirim uygulanmadan karar verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu. Sanık avukatları da davada somut delil bulunmadığını gerekçe göstererek, sanıkların tahliyelerini istedi.

"EN BÜYÜK MAĞDUR BENİM"

Esas hakkındaki son savunmasını yapan Mehmet Emin Ata Çoban ise, "En büyük mağdurum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Emin Ata Çoban'a "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimi uygulamadan "eşe yönelik canavarca hisle vahşice öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, kardeşi Süleyman Çoban'a da "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimi uygulamadan "yardım ve yataklık" suçundan 17 yıl hapis cezası verdi. Sanıklar H.Ç. ile V.S.'nin ise beraatine kararı verildi. Duruşma sonrası adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Figen Çoban'ın ailesinin avukatı Kemal Ertuğrul, mahkeme heyetinin kararının kendileri açısından son derece hukuka uygun bir karar olduğunu söyledi. Figen Çoban'ın kız kardeşi Filiz Karataş ise "Ablam huzur için uyuyacak. Adalet yerini buldu" derken, baba Haydar Karataş da "Adalete güvendik. Avukatlarıma sizlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.