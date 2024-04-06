  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla'da kapalı pazar yerinde bıçaklı, camlı kavga: 3 yaralı

Muğla'da kapalı pazar yerinde bıçaklı, camlı kavga: 3 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan kapalı pazar yerinde meydana iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı, kırık camlı kavgaya dönüştü. 3 kişiden 1'inin ağır yaralandığı kavga hakkında soruşturma başlatıldı.

İHA
Muğla’da kapalı pazar yerinde bıçaklı, camlı kavga: 3 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda bıçak ve kırık camlar kullanılırken, kavgada 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri kavgayı kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan İ.S.'nin karnından aldığı bıçak darbesi sonucu yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA