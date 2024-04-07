‘Bodrum evleri’ vaadi muhtarlığı getirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinden ayrılarak, baba ocağı olan Bursa'nın Kemalpaşa ilçesine bağlı Yamanlı köyüne yerleşen ve Muhtar adayı olan Necati Eren, köydeki bütün evleri boyama vaadi ile girdiği seçimi farkla kazandı. Eren köy halkına verdiği boyama vaadine seçimden önce başladı. Seçime kadar köyde 25 ev ile bir okul ve 2 süt evini boyayan muhtar adayı mazbatasını aldıktan sonra da işine devam etti.

"TEK RENK YAPACAĞIM"

Seçim kampanyasında ilk vaadi, "Hepinizin evini boyayacağım, Bodrum'daki evler gibi tek renk yapacağım" olan gemi kaptanı eline fırçayı alarak seçimden önce evleri boyamaya başladı. 'Göz boyamadık ev boyadık' diyen Eren'in bu hareketi köy sakinleri tarafından taktir topladı. Kendi imkanlarıyla tedarik ettiği boyalarla mahalle halkının evlerinin dış cephelerini boyayan Eren, "Seçilirsem bu çalışmalara devam edeceğim. Kazanamazsam, helali hoş olsun" demişti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşadığını ve oradaki her evin dış cephesinin aynı renk olmasından esinlenip doğup büyüdüğü kendi köyünü de güzelleştirmek için böyle bir vaatle seçmenden oy istediğini belirten Eren, "Köyümüzde boyanmadık ev bırakmamak amacıyla çıktığımız hizmet yarışında şuana kadar, 25 ev 1 okul ve 2 süt toplama evinin dış cephesini boyadık. Her gün 3 ev boyuyorum. Seçimden önce verdiğim sözü yerine getirmek için kalan evleri de boyayacağım. Köyümü güzelleştirmek rengarenk bir çiçek bahçesine çevirmek, örmek köy yapmak için bu yola çıktım. Başka projelerim de var. Onları da nasip olursa yapacağım" dedi.