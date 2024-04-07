Genç sağlıkçılar kazada can verdi

MUĞLA'NIN Menteşe ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilde Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli personel Cuma Arat (24) ile Havva Kaplan (29),yaşamını yitirdi, kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Denizli'den Muğla istikametine giden Andaç Güven yönetimindeki kamyonet, kavşaktan dönmek isteyen Cuma Arat'ın otomobiliyle çarpıştı.

TARLAYA UÇTULAR

ÇARPIŞMANIN şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Çevredekilerin durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde Cuma Arat ile Havva Kaplan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Öte yandan kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Andaç Güven ve araçtaki 2 kişi ise sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.