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Fethiye'de bayram yoğunluğu yaşanıyor! Vatandaşlar akın etti

Her yaz binlerce yerli yabancı turist ağırlayan Fethiye'de sezon erken açıldı. 9 günlük Ramazan Bayramı öncesi bölgede trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.

İHA
Fethiye’de bayram yoğunluğu yaşanıyor! Vatandaşlar akın etti

Türkiye'nin turizm merkezlerinden olan Fethiye'de Ramazan Bayramı'nın 9 gün tatil edilmesinin ardından trafik yoğunluğu başladı.

Ramazan Bayramı'nın 9 gün tatil edilmesinin ardından Türkiye'nin turizm merkezlerinden olan Fethiye'ye bayram tatili için gelen yerli turistler yoğunluk oluşturmaya başladı. Özellikle şehir içi ve Ölüdeniz yolu üzerinde daha fazla gözlenen trafik yoğunluğunda, trafik sıkışıklığının giderilmesi için polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. İlçede bayramın başlamasıyla yoğunluğun daha da artacağı tahmin ediliyor.

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