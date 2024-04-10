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Haberler Muğla Ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

HABER MERKEZİ
Ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Muğla'nın Fethiye ilçesi Tuzla Mahallesi, İnönü Bulvarı'nda Murathan Uslu, 48 AEY 159 plakalı motosikletin kontrolünü kaybederek kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Murathan Uslu ve yolcu Skyler Watkins yola savruldu. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinnce ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Sürücü Murathan Uslu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu Watkins'in tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.
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