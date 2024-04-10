"Barbaros'un torunları" bayramda da görevlerinin başında

Ramazan Bayramı'nda Aksaz Deniz Üssü'nde bulunan TCG Anadolu Gemisi'nde bayramlaşma töreni düzenlendi. Vatan nöbetinin bir an olsun aksatılmadığı gemide görevli askerler, gemi komutanıyla ve birbirleriyle bayramlaştı.

TCG Anadolu Komutanı Kurmay Albay Nadir Kılıç, askerlerin tek tek bayramını kutladı.

Bayramlaşmada, personele çikolata ikram edildi.

Kılıç, törende yaptığı konuşmada, zaman gözetmeksizin 7 gün 24 saat görev başında olduklarını söyledi.

Türkiye'nin Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerini korumak için kendilerine tevdi edilen görev kapsamında bu bayramı sevdiklerinden uzakta geçirdiklerini belirten Kılıç, şunları kaydetti: