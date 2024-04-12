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Haberler Muğla Muğla'da flamingolara ev sahipliği yapan Tuzla Sulak Alanı'nda tepki çeken görüntü

Muğla'da flamingolara ev sahipliği yapan Tuzla Sulak Alanı'nda tepki çeken görüntü

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçeleri arasında bulunan ve her yıl binlerce flamingoya ev sahipliği yapan Tuzla Sulak Alanı ve Tabiat Parkı moloz yığınlarıyla doldu. Kimliği belirsiz kişiler tarafından alan tahrip edilirken görüntüler tepki çekti.

DHA
Muğla’da flamingolara ev sahipliği yapan Tuzla Sulak Alanı’nda tepki çeken görüntü

Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçeleri arasında her yıl binlerce flamingoya ev sahipliği yapan Tuzla Sulak Alanı ve Tabiat Parkı dökülen moloz yığınlarıyla doldu. Bölgede yollar tahrip edilirken, sulak alan içine atılan molozlar dikkat çekti.

Muğla’da flamingolara ev sahipliği yapan Tuzla Sulak Alanı’nda tepki çeken görüntü

Milas ilçesine 20 kilometre mesafedeki Boğaziçi Mahallesi sınırlarındaki Tuzla Sulak Alanı ve Tabiat Parkı, flamingo ve farklı türlerden kuşlara ev sahipliği yapıyor. 380 hektarlık alanı kaplayan ve besin kaynakları açısından zengin olan sulak alan, her yıl yaklaşık 3 bin flamingoya ev sahipliği yapıyor.

Muğla’da flamingolara ev sahipliği yapan Tuzla Sulak Alanı’nda tepki çeken görüntü

Flamingoların her yıl uğrak adresi haline gelen alanın birçok noktasına kişi veya kişilerce moloz döküldü. Dökülen molozlar sulak alan içine dolmaya başlarken, yolların da tahrip edildiği dikkati çekti. Tepecikler haline gelen hafriyat yığınları alanın farklı noktalarına yayılırken bölgede bulunan bazı yapıların ise kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildiği görüldü.

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