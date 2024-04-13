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Haberler Muğla 15 yaşındaki çocuk ormandaki yangın söndürme havuzunda can verdi

15 yaşındaki çocuk ormandaki yangın söndürme havuzunda can verdi

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yaşanan olayda ormandaki yangın söndürme havuzuna 15 yaşındaki çocuk düştü. Olay yerine gelen ekipler talihsiz çocuğun cansız bedenini buldu.

İHA
15 yaşındaki çocuk ormandaki yangın söndürme havuzunda can verdi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Dereköy Mahallesi'ndeki orman yangını söndürme havuzunda talihsiz bir olay meydana geldi. 15 yaşındaki Batuhan Kaplan'ın havuza düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çocuğun cansız bedeninin bulunamaması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı Su Altı Arama ekibi yönlendirildi. Ekiplerin çalışmasıyla havuzdan çıkarılan Kaplan'ın cenazesi Seydikemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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