Babaya en acı veda

MUĞLA'NIN Menteşe ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'ne gelen Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak (45), kendisi gibi milli sporcu kızı Toprak Toprak ile birlikte nefes egzersizi yaptığı esnada fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Toprak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Toprak Toprak (18) cenazede ayakta durmakta güçlük çekti.

Genç kız babasını toprağa verdikten sonra yaşadığı acısını sosyal medyada 'Benim güzeller güzeli canım babam. Mekânın cennet olsun. Sen benim her zaman şampiyonum olarak kalacaksın" paylaşımıyla gösterdi. Toprak babasıyla resmini paylaşarak "Benim ilk ve son aşkım" yazdı.