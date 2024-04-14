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Haberler Muğla 15 yaşındaki genç havuzda boğuldu

15 yaşındaki genç havuzda boğuldu

MURAT YALÇIN
15 yaşındaki genç havuzda boğuldu
MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesi Dereköy Mahallesi'ndeki orman yangını söndürme havuzunda meydana gelen olayda 15 yaşındaki Batuhan Kaplan havuz kenarında dolaştığı esnada dengesini kaybederek 3 metreyi aşan havuza düştü. Talihsiz çocuğunun çığlıklarını duyanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Aramalar sonucunda Çocuğun cansız bedeninin bulunamaması üzerine bölgeye bu defa Sahil Güvenlik Komutanlığı Su Altı Arama ekibi yönlendirildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla havuzdan çıkarılan Kaplan'ın cenazesi Seydikemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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