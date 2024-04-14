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Haberler Muğla Kelebekler Vadisi’ndeki bitmeyen manzara kuyruğu

Kelebekler Vadisi’ndeki bitmeyen manzara kuyruğu

MURAT YALÇIN
Kelebekler Vadisi’ndeki bitmeyen manzara kuyruğu
MUĞLA'NIN turistik Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi'ni gören seyir alanında fotoğraf çektirmek isteyenler tatilciler, Ölüdeniz yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Normal zamanlarda 15-20 dakika da ulaşılabilen sahile yoğunluk nedeniyle bu süre 1 saate kadar çıktı. Tarihi Rum Evleri'nin bulunduğu Kayaköy'e ise araç trafiğinde yaşanan sıkışma nedeniyle saatlerce giriş ve çıkış yapılamadı. Fethiye'nin Faralya Mahallesi'nde Kelebekler Vadisi'ni gören kayalıklar da üzerinde fotoğraf çektirmek isteyen tatilcilerin akınına uğradı. Tatilcilerin yolun kenarına bıraktığı araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.Yol boyu park eden onlarca araç havadan görüntülendi.
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