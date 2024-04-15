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Haberler Muğla Kelebekler Vadisi'nde uçurum kenarında poz verme yarışı

Kelebekler Vadisi'nde uçurum kenarında poz verme yarışı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan yerli yabancı turistlerin gözdesi Kelebekler Vadisi'de ziyaretçi akınına uğruyor. Ziyaretçiler 300-350 metre yükseklikte fotoğraf çekilmek veya manzarayı seyretmek için tehlikeyi göze alıyor.

İHA
Kelebekler Vadisi’nde uçurum kenarında poz verme yarışı

Muğla Fethiye'ye gelen tatilciler Babadağ'ın eteklerinde bulunan yaklaşık 350 metreye varan sarp kayalıklar ile çevrili Kelebekler vadisinin eşsiz manzarasını kuş bakışı görebilmek için Faralya Mahallesi'ndeki kayalıklara akın ediyorlar.

Kelebekler Vadisi’nde uçurum kenarında poz verme yarışı

Yerli ve yabancı tatilciler dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ni yüksekten izlemek ve fotoğraf çektirmek için araçlarını yol kenarlarına park edip manzarayı en iyi görebilecekleri kayalıklarda yer almaya çalışıyor.

Kelebekler Vadisi’nde uçurum kenarında poz verme yarışı

Yol seviyesinden 50-60 metre aşağıya kadar inen tatilciler hiç bir önlemin bulunmadığı uçurumun kenarına kadar gelerek düşme tehlikesine aldırmadan bu anı görüntülemeye çalışıyor.

Kelebekler Vadisi’nde uçurum kenarında poz verme yarışı

"CAM SEYİR TERASI YAPILMASI İSTENDİ"
Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun, manzara seyrederken fotoğraf çekerken kazaen ölümlerin yaşandığını hatırlatıp, 'Fethiye Kaymakamlığı'na, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne, Muğla Valiliği'ne defalarca bu bölgeye bir cam seyir terası yapılması için başvurduk. Bir sonuç alamadık. Tehlike ortada. Seyir terası yapılırsa bu tehlikeli görüntülerde ortadan kalkacaktır' ifadelerini kullandı.

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