Milas’taki meydan kavgası emniyet müdürünü değiştirdi

Muğla'nın Milas İlçesi'nde önceki gün yaşanan olayların ardından İlçe Emniyet Müdürü değişti. Görevden alınan Fevzi Söztutar'ın yerine İsmail Toygun getirildi. İlçede önceki gün akşam saatlerinde çıkan ve 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından 6 kişi gözaltına alındı. Olayların ardından Emniyet Müdürü Söztutar'ın kalabalığı yatıştırmak amacıyla kavgaya karışan karşı taraf için küfürlü sözleri tepkilere neden olmuştu. Yaşanan olayların ardından Milas'ta 2 yıldır görev yapan Emniyet Müdürü Fevzi Söztutar görevini İsmail Toygun'a devretti