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Muğla'da emekli polis memuru silahla vurulmuş halde bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen olayda ailesini ziyarete gelen 53 emekli polis memuru, silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İHA
Muğla’da emekli polis memuru silahla vurulmuş halde bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Orhaniye Mahallesi Zambak Sokak'taki bir apartmanda meydana gelen olayda, Eskişehir'den ailesinin yanına ziyarete gelen 53 yaşındaki emekli polis memuru Özkan T. silahla kalbinden vurulmuş halde bulundu. Silah seslerini duyan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Özkan T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde savcının incelemesinin ardından Özkan T.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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