Tehlikeler vadisi

Fethiye'ye giden tatilciler ününü duydukları Babadağ eteklerine uğramadan geçmiyor. Yerli ve yabancı turistler, Kelebekler Vadisi'nin eşsiz manzarası eşliğinde güneşin batışını ve masmavi denizi görebilmek bölgeye akın ediyor. Hatta, her gün yüzlerce kişi düşme tehlikesine aldırmadan 400 metre derinlikteki uçurumun kenarında fotoğraf çekmek için sıraya giriyor.

ÖLÜMÜ GÖZE ALIYORLAR

Bugüne kadar çok sayıda ölümlü ve yaralanmalı kazanın yaşandığı kayaların üzerinde, günün her saati selfie çeken insanları görmek mümkün. Yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ni yüksekten izlemek ve fotoğraf çekmek için araçlarını yol kenarlarına park edip, manzarayı en iyi görebilecekleri kayalıklara yürüyorlar. Yol seviyesinden 50-60 metre aşağıya kadar inen bazı tatilciler ise hiç bir önlemin bulunmadığı uçurumun kenarına kadar gelerek düşme tehlikesine aldırmadan selfie çekiyorlar.

SEYİR TERASI YAPILMALI

Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun, manzara seyrederken, fotoğraf çekerken düşüp hayatını kaybeden çok kişinin olduğunu hatırlatarak, "Burada benim hatırladığım 20 ölümlü kaza gerçekleşti. Yabancı ve yerli turistler buradan aşağı düşerek yaşamlarını kaybetti. Yaralananları saymıyorum bile. Buradaki yaşanan kazaların son bulması için tedbirler alınması lazım. Fethiye Kaymakamlığı'na, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ve Muğla Valiliği'ne defalarca camdan bir seyir terası yapılmasını önerdik. Bunun için başvurduk fakat bir sonuç alamadık. Tehlike ortada. Seyir terası yapılırsa bu tehlikeli görüntüler de, kazalar da ortadan kalkacaktır" dedi. Karaburun'un söylediği gibi bölgede birçok kazanın yaşandığı biliniyor.

HER YIL ÖLÜM HABERİ GELDİ

Avustralya'dan geçtiğimiz yıl Mayıs ayında tatil için Fethiye'ye gelen 63 yaşındaki Neil Cooper'un cansız bedeni, haftalar sonra Kelebekler Vadisi'nin kayalıklarında bulunmuştu. Yine aynı kayalıklarda fotoğraf çektirirken ayağı kayıp düşen 7 aylık hamile kadın, karnındaki bebeğiyle yaşamını yitirmişti. 30 yaşındaki Alp Aslan Veizoğlu da, vadide hayatını kaybedenlerdendi. Genç adam akşam saatlerinde geldiği bölgede düşerek canında oldu. Patika yoldan yürüyerek vadiye inmeye çalışırken 90 metre yükseklikten kayalık zemine düşen 26 yaşındaki öğretmen Birolcan Şahin de feci şekilde can vermişti.