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Haberler Muğla Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji'den alınan son dakika bilgisine göre, Muğla’nın Bodrum ve Antalya Kaş arasında kalan denizlerde öğre saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

İHA
Meteoroloji’den fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bodrum-Kaş arasında bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılar ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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