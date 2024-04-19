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Datça’da teknelerin fırtına ile savaşı

OSMAN AKÇA
Datça’da teknelerin fırtına ile savaşı
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısının ardından Datça ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve kıyıya döven dalgalar, teknelerde büyük tehlikeye neden oldu. Fırtına nedeniyle kıyıya bağlı bulunan tekneler büyük tehlike atlatırken, fırtınanın hızı zaman zaman saatte 50-60 kilometreye ulaşırken, tekne sahipleri ve vatandaşlar teknelerin alabora olmaması için büyük gayret sarf etti. Fırtına nedeniyle deniz seviyesi de yükselirken, sahilde bulunan restoranlar da tehlike atlattı.
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