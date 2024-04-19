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Haberler Muğla Domuzlar şimdi de mezarları talan etti

Domuzlar şimdi de mezarları talan etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde pandemi ve orman yangınlarından sonra şehre inen yaban domuzları çöp kutularını devirmelerinin yanı sıra mezarlıkları da talan ediyor. Yakınlarının mezarını gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

İHA
Domuzlar şimdi de mezarları talan etti

Muğla'da pandemi ve orman yangınlarının ardından ilçe merkezine kadar inen ve artık doğal karşılanmaya başlanan yaban domuzları, çöp konteynerlerini karıştırıp ortalığı talan ediyor. Yaban domuzları şimdi mezarlıklarda mezarları kazarak yiyecek aramaya başlayınca vatandaşlar duruma isyan etti.

Marmaris'te yaşayan bir vatandaş, "Sokaklarda görmeye alıştık ama bence yine normal değil. Trafikte bunlar, evlerimizin önünde bunlar şimdi de mezarlara zarar veriyorlar. Hem dirimiz hem ölümüz için endişe duyuyoruz. Lütfen yetkililer bir çare bulsun" diyerek endişesini dile getirdi.

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