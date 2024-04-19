İnşaatta feci son

Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz akşam saatlerinde kaza meydana geldi. Özel bir kuruma ait olan sosyal tesis inşaatında rüzgarın da etkisiyle çelik kalıp çalışan işçilerin üzerine devrildi. 2 işçi düşen kalıbın altında kaldı, 1'i hayatını kaybederken diğeri de yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde İçmeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir kuruma ait olan sosyal tesis inşaatında kolona dayalı çelik kalıp rüzgarın da etkisi ile işçilerin üzerine düştü.

Kaza sonrası şantiye şefi ile yüklenici firma sorumlusunun gözaltına alındığı öğrenildi. Şantiyedeki işçiler yaşanan kazayı alkışlarla protesto etti.

ALKIŞLARLA PROTESTO

Yaşanan iş kazasında işçilerden İsmail Tepebaşı (34) ve Y.G. (33) çelik kalıbın altında kaldı. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri İsmail Tepebaşı'nın hayatını kaybettiğini tespit ederken, yaralı işçi Y.G. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası Marmaris Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde şantiye şefi ile yüklenici firma sorumlusunun gözaltına alındığı öğrenildi. Şantiyedeki işçiler yaşanan kazayı alkışlarla protesto etti.