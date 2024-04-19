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Haberler Muğla İşçilerin kaldığı konteynerde korkutan yangın

İşçilerin kaldığı konteynerde korkutan yangın

HABER MERKEZİ
İşçilerin kaldığı konteynerde korkutan yangın
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde inşası devam eden bir otelde işçilerin kaldığı konteyner bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Fethiye'nin Çiftlik Mahallesi'nde bir otel inşaatının yanında bulunan konteynerlerde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Yangının mesai saatinde çıkması nedeniyle içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yanmayan konteynerlerde kalan eşyalarını toplayan işçiler, güvenli bölgelere sevk edildi.
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