İşçilerin kaldığı konteynerde korkutan yangın

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde inşası devam eden bir otelde işçilerin kaldığı konteyner bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Fethiye'nin Çiftlik Mahallesi'nde bir otel inşaatının yanında bulunan konteynerlerde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Yangının mesai saatinde çıkması nedeniyle içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yanmayan konteynerlerde kalan eşyalarını toplayan işçiler, güvenli bölgelere sevk edildi.