Muğla ’da fırtına; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Menteşe'de sağanak ve kuvvetli fırtına etkili oldu. Muslihittin Mahallesi Menekşe Sokak'ta, sabaha karşı şiddetini artıran fırtına nedeniyle park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Hasar meydana gelen aracın üzerindeki ağaç, belediye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı. Bayır Mahallesi'nde ise bir evin çatısı uçtu.

Ula'da da sağanak ve fırtınayla birlikte dolu yağışı etkili olurken, evlerin bahçeleri beyaza büründü.

HORTUM MACERA PARKI'NDA HASARA NEDEN OLDU

Marmaris'te oluşan hortum, Burunucu Macera Parkı, Marmaris Belediyesi Araç Parkı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Mezbahası'nda hasara neden oldu. Marmaris Belediye Başkanvekili Hüseyin Süer, "Hortum Burunucu Macera Parkı'nda oyun gruplarına ve piknik alanlarına zarar vermiş. Araç parkında asfalt depolanan alanın çatısını uçurarak Park Bahçeler Birimi'nin depolarının üzerine kadar getirmiş. Ekiplerimiz bir yandan hasar tespiti yaparken diğer yandan hasarları gidermek için çalışmalara başladılar" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal İşleri Daire Müdürü Ünsal Paşalı ise hortum nedeniyle mezbahanın çatısında ve iç kısmında hasar meydana geldiğini ifade ederek, pazartesi itibarıyla mezbahanın tekrar çalışmaya başlayacağını söyledi.