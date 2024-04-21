Ağaçlar devrildi çatılar uçtu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ege'de gece saatlerinden itibaren yağışların etkili olacağını açıklamıştı. Ardından bölgedeki bazı illerde şiddetli fırtına ağaçların devrilmesine, çatıların uçmasına, hortuma ve toprak kaymasına neden oldu.

HASARA NEDEN OLDU

MUĞLA'NIN Menteşe ve Ula ilçelerinde fırtına ve sağanak yağmur, Marmaris'te ise hortum hayatı olumsuz etkiledi; ağaçlar devrildi, evlerin çatıları uçtu. Marmaris'te hortum Burunucu Macera Parkı, Marmaris Belediyesi Araç Parkı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Mezbahası'nda hasara neden oldu.

FOÇA AÇIKLARINDA HORTUM

İzmir Foça sahili açıklarında dün sabah dev bir hortum oluştuğu görüldü. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu.

MEZARLIK ZARAR GÖRDÜ

AYDIN'IN Köşk İlçesi'nde de etkili olan yağışlarda Serdaroğlu Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu. Soğukkuyu Mezarlığında ise yola devrilen ağaç da mezarlığın duvarlarına zarar verdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yağmur nedeniyle kayan toprağın altında kalan 2 işçi, AKUT gönülleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.