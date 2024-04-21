Savcıdan şaşırtan ceza indirim talebi

MUĞLA'NIN Yatağan ilçesinde Figen Çoban'ın eşi tarafından öldürüldüğü iddiasıyla açılan davadaki duruşmada eş Mehmet Emin Ata Çoban'a, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Kararın ardından yeni bir gelişme yaşandı. 7 Mart'taki duruşmada savcı mütalaasını açıklayarak, sanık Mehmet Emin Ata Çoban'ın cinayetten ötürü ceza almasını ancak eşinin iş yerindeki şahısla olan mesajları nedeniyle haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etmişti. Karar duruşmasının ardından savcı, haksız tahrik indirimi uygulanması için Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına itiraz etti.