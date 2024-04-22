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Haberler Muğla Meteoroloji uyardı: Muğla çok sıcak olacak

Meteoroloji uyardı: Muğla çok sıcak olacak

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda, Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde artacağı açıklandı.

İHA
Meteoroloji uyardı: Muğla çok sıcak olacak

Yapılan uyarıda, "Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre; Muğla genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarının artmaya devam etmesi beklenmektedir. Muğla'da Çarşamba günü 26, Perşembe 23, Cuma 24 ve Cumartesi günü de hava sıcaklığının 27 derece dolayında seyretmesi bekleniyor. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

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