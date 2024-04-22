Meteoroloji uyardı: Muğla çok sıcak olacak

Yapılan uyarıda, "Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre; Muğla genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarının artmaya devam etmesi beklenmektedir. Muğla'da Çarşamba günü 26, Perşembe 23, Cuma 24 ve Cumartesi günü de hava sıcaklığının 27 derece dolayında seyretmesi bekleniyor. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.