59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 4. etap kazananı Tobias Andresen!

2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) 4. etabını, Dsm-Firmenich PostNL takımının Danimarkalı sporcusu Tobias Andresen kazandı.

Marmaris ile Bodrum arasındaki 137,9 kilometrelik parkurda düzenlenen 4. etaba, 168 sporcu katıldı. 91 ile 94'üncü kilometreler arasında 2. kategori bir tırmanışın, devamında ise teknik iniş bölümlerinin bulunduğu etabın son bölümü büyük heyecana sahne oldu.

James Whelan, Calum Johnston, Nanuele Tarozzi ve Gianni Marchand'dan oluşan kaçış grubu son kilometrede yakalandı.

Son metrelerde atağa geçen Tobias Andresen, 3 saat 29 dakika 42 saniyelik derecesiyle Bora-Hansgrohe takımından Danny van Poppel ve Alpecin-Deceuninck'ten Henri Uhlig'in önünde birinci oldu.

21 yaşındaki bisikletçi Andresen, 14 saat 33 dakika 55 saniyelik süresiyle genel klasmanda da zirveye yerleşerek "turkuaz mayo"yu giydi.

Polti Kometa takımından Giovanni Lonardi, sprint klasmanındaki liderliğini sürdürdü.

Türkiye güzellikleri klasmanı lideri Bike Aid takımından Vinzent Dorn, iki tırmanış prim kapısını da ilk sırada geçerek "kırmızı mayo"yu da ele geçirdi.

Etaba kırmızı mayoyla başlayan Beykoz Belediyespor'un genç bisikletçisi Samet Bulut ise 3. kategori tırmanış kapısından 3. sırada geçti. Samet, 2. kategori tırmanışa yaklaşırken içinde yer aldığı grubun temposuna ayak uyduramayarak geriledi ve mayoyu kaybetti.

TUR 2024'TE YARIN

Yarın Muğla'da başlayacak yarış, Aydın'da devam edecek. Startı, saat 11.40'ta Bodrum Belediyesi önünden verilecek 177,9 kilometrelik 5. etap, Kuşadası Marina'da tamamlanacak.

Bu yıl 59. kez organize edilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 28 Nisan Pazar günü İstanbul'da son bulacak.

2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) 4. etabını kazanarak genel klasmanda liderliğe yükselen Dsm-Firmenich PostNL takımının Danimarkalı sporcusu Tobias Andresen, takım arkadaşı Fabio Jakobsen'in geride kaldığı bir etapta takımı adına önemli bir iş başardığını söyledi.

Etabın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Andresen, TUR 2024'e aynı zamanda İtalya Bisiklet Turu'na hazırlanmak amacıyla geldiklerini belirterek, "Son 20 kilometrede iki kez bisiklet değiştirmek zorunda kaldım. Ana grubu yakaladığım için şanslıydım. Takım arkadaşım Fabio Jakobsen ve ben burada kendimizi kanıtlamak istiyorduk. Sprintlerdeki önceliğimiz Fabio. Ben de onu desteklemek için önde yer alan son sürücüyüm. Yalnızca 21 yaşındayım o sebeple benim için önemli bir iş. Eğer Fabio başaramazsa takım adına bu işi yapmak bana düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin sıcak ve güzel bir ülke olduğunu aktaran Andresen, tek gün yarışlarının ardından haftalık yarışlara katılmanın, büyük turlardaki yarışma anlayışına adapte olmak açısından önemli olduğunu da dile getirdi.