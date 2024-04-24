Ege’nin cennet köşesi: Mavi yolculuğun vazgeçilmez rotası

Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Datça gibi turizm merkezleriyle mavi yolculuğun vazgeçilmez rotası konumunda bulunan Muğla'nın bu sezon da çok sayıda deniz tutkununu misafir etmesi bekliyor.

Mavi ile yeşilin kucaklaştığı el değmemiş koylarıyla ünlü Muğla kıyılarında mavi yolculuk yapak isteyen turistler, günübirlik turların yanı sıra kiraladıkları ticari yatlarla tatillerini geçirebiliyor.

Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği Başkan Yardımcısı Selhan Cengiz, AA muhabirine, Türk ticari yatçılığının dünyanın en büyük filolarından olduğunu söyledi.

Teknelerin tüm mürettebatıyla sezon için çalıştığını anlatan Cengiz, "Teknelerimizin bir kısmı denize indi, bazıları da inmek üzere. Dünyada bizden fazla ticari yat filosu olan ülke yok. Türkiye'de ise mavi yolculuğun başkenti Muğla. Bodrum'dan Datça'ya... Marmaris'ten sonra Selimiye, Bozburun geliyor. Buradan sonra dünyanın en güzel beldelerinden olan Göcek koyları. Göcek'ten sonra Fethiye Körfezi ve Antalya'da Kaş, Kalkan, Kekova bizim mavi yolculuğumuzun güzergahı." dedi.

Türkiye kıyılarının mavi yolculuk anlamında çok zengin olduğunu vurgulayan Cengiz, tura çıkan kişinin bir haftada rotanın hepsini görmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Mavi yolculuğa çok değer verdiklerini, 30 yıldır sektörün içinde yer aldıklarını anlatan Cengiz, "Koylarımız içinde Göcek çok ayrı bir yere sahip. Göcek koyları dünyanın en seçkin deniz seyri yapılacak noktası. Kapalı, korunaklı, özellikle yeni başlayanlar, sakin deniz arayanlar için dünyada Göcek koylarından iyi bir yer yok. Mavi yolculukta rakiplerimiz Yunanistan ve Hırvatistan. İki ülkeye de üstünlük sağladığımız nokta misafirperverliğimiz ve Türk mutfağımız." diye konuştu.

Mavi yolculuğu dünyaya tanıtan ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Cengiz, şunları söyledi:

"Mavi yolculuk bize özgün bir ürün. 'Yatçılık zengin işi' derler ama bizim geliştirdiğimiz mavi yolculukla kısıtlı bütçesi olan insanların guletlerimizle yatçılığın tadına varmalarını sağladık. Bu gerçek anlamda tüm dünyaya tanıttığımız bir ürün oldu. Bu ürünü Yunanistan ve Hırvatistan da bizden kopyalayarak kendileri pazarlıyorlar. Biz de bunu geliştirerek ve filomuzu büyüterek ilerliyoruz."

Cengiz, mavi yolculuk yapan 15 ile 55 metre arasında değişen 2 binin üzerinde ticari yatın bulunduğunu sözlerine ekledi.