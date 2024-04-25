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Haberler Muğla Muğla'da kadın cinayeti! Çalıştığı otelin önünde öldürüldü

Muğla'da kadın cinayeti! Çalıştığı otelin önünde öldürüldü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen korkunç olayda otel personeli 35 yaşındaki İlknur Ç., A.İ.K tarafından iş yerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA
Muğla’da kadın cinayeti! Çalıştığı otelin önünde öldürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde İçmeler Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otelde teknik personel olarak çalışan İ.Ç (39) isimli genç kadın, çalıştığı iş yerinin dışına çağrılan A.İ.K ile konuşmaya başladı.

Konuşmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.İ.K. yanındaki bıçakla kadını bıçakladı. Olay yerindekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olaydan sonra kaçan A.İ.K polis ekipleri tarafından yakalandı. Bıçaklanan 35 yaşındaki İlknur Ç. ise hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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