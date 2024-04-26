Sokakta kıskançlık dehşeti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Ali İhsan Kaya (38), sokakta tartıştığı kız arkadaşı İlknur Çetin'i (35) bıçaklayarak öldürdü. Olay, saat 09.00 sıralarında Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde meydana geldi. Ali İhsan Kaya ile kız arkadaşı İlknur Çetin arasında sokakta iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

İLK İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

Tartışma sırasında Ali İhsan Kaya yanındaki bıçakla otel personeli olan Çetin'i bıçakladı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin Ali İhsan Kaya olduğunu belirledi. Ali İhsan Kaya, gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini itiraf eden Kaya'nınn adliyeye sevk edileceği bildirildi.