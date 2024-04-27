Ayağı alçıdayken gelip öldürmüş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 35 yaşındaki İlknur Çetin, geçtiğimiz gün erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ayağı kırık ve alçıdayken olayı gerçekleştiren ve polis ekipleri tarafından kaçtığı motor ile yakalanıp gözaltına alınan Ali İhsan Kaya, dün sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlknur Çetin sokak ortasında öldürüldü

KONUŞMA BAHANESİYLE ÇAĞIRDI

Muğla'daki olay, geçtiğimiz sabah saatlerinde bir otelde meydana geldi. Erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Ali İhsan Kaya (38), İlknur Çetin'in (35) iş yerine gelerek konuşma bahanesi ile dışarı çağırdı. Çetin'in dışarı çıkması ile kadına saldıran Kaya, Çetin'i bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Çetin'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ali İhsan Kaya

Geldiği motora binerek olay yerinden kaçan Ali İhsan Kaya ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın bir ayağının kırık ve platin takılı olduğu halde İlknur Çetin'in iş yerine gelerek olayı gerçekleştirdiği bilgisine ulaşılırken, ayağı alçıda olan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.