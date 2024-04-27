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Haberler Muğla Park halindeki araca çarpıp 100 bin liralık hasar bıraktı

Park halindeki araca çarpıp 100 bin liralık hasar bıraktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde park halindeki bir otomobile seyir halindeki başka bir araç çarpıp kaçtı. Meydana gelen olayda otomobilde 100 bin liralık hasar oluştu.

İHA
Park halindeki araca çarpıp 100 bin liralık hasar bıraktı

Muğla'da önceki gün gece saatlerinde Gümbet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde meydana gelen olayda caddede seyreden ve plakasıyla sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen otomobil, caddede park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kaza iki otomobilde de maddi hasar meydana gelirken çarpan sürücü bir an bile durmayıp kaza yerinden uzaklaştı.

Karakola giderek şikayetçi olan park halindeki otomobilin sahibi Sinan Değirmen, "Çarpan kişi henüz tespit edilemedi. Aracımın kapıları, kaportası, jantları, camları hep hasarlı. Servise götürdüm, 100 bin TL masraf çıktı. Çarpan şahıs büyük ihtimalle alkollüydü. Bu sürücünün bulunmasını istiyorum" dedi.

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